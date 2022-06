Degradanten Oranje Wit en DVSA kijken al over de zomer heen: ‘Bouwen aan een nieuw eerste elftal’

,,Ik had gedacht dat we kwalitatief voldoende materiaal zouden hebben om ergens in de middenmoot te eindigen”, zegt Visser. De club uit Elst sloot het seizoen afgelopen zaterdag af met een 2-2 gelijkspel tegen HDS. ,,We hadden dit jaar veel nieuwe spelers, met daarbij jongens die nog nooit in een eerste elftal hadden gespeeld. Uiteindelijk hadden we gaandeweg de competitie te weinig ervaring om mee te kunnen doen om lijfsbehoud. Dat is voor mij de tegenvaller.”