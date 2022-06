Degradatie dichtbij voor GVVV na flinke optater bij Kozakken Boys

Lijfsbehoud in de tweede divisie hangt voor GVVV aan een zijden draadje. Woensdag verloren de Veenendalers in de finale van de nacompetitie met 3-1 van Kozakken Boys. Zaterdag moet een klein wonder plaatsvinden om lijfsbehoud te realiseren.

Dat GVVV streed voor overlevingskansen, daar was in de eerste helft weinig van te zien. Kozakken Boys startte furieus en de Veenendaalse club had lange tijd helemaal niets te vertellen. De ploeg van trainer Gery Vink werd totaal overlopen en mocht zich gelukkig prijzen dat de thuisploeg dat overwicht in slechts één doelpunt uitdrukte.

Die kwam ook nog op een domme manier tot stand. Bij een snelle doorbraak torpedeerde doelman Jan van Willige van GVVV de rappe aanvaller Johnny Lommers in het strafschopgebied, waarna Thomas Marijnissen de pingel feilloos benutte: 1-0.

Nadat de wedstrijd enige tijd stillag vanwege vuurwerk door de fans van GVVV, viel de gelijkmaker van Justin Spies in de 37ste minuut uit het niets. De vleugelverdediger mocht opstomen, aanleggen en scoren: 1-1.

Vink deed in de rust een paar omzettingen. Joshua Patrick en Tom Oostinjen bleven in de kleedkamer achter en werden vervangen door Adham El Idrissi en Achraf Nejmi. Daardoor kende GVVV even een opleving, maar die was van korte duur, want al snel nam Kozakken Boys het initiatief weer over.

De spitsen van GVVV lagen aan banden, zelfs topscorer Byron Burgering kwam niet in het spel voor en Kozakken Boys heerste weer op alle fronten. De Werkendammers wonnen bijna alle duels, waren veel scherper en kwamen na 66 minuten door Lommers op een 2-1 voorsprong.

Kozakken Boys drukte de overmacht daarna in de 86ste minuut uit in het derde doelpunt via Gwaeron Stout: 3-1. De fans van de thuisclub strooiden nog extra zout in de wonden van GVVV door het spreekkoor: ‘DOVO is de beste club van Veenendaal’.

GVVV: Van Willige; Spies, Grotenbreg, Potjes, Adnane; De Jong (71. Ten Teije), Oostinjen (46. Nejmi), De Leeuw (90. Theunissen); Patrick (46. El Idrissi), Bitter (90. Epskamp), Burgering.