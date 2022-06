Degradatie Viod na royaal verlies bij Witkampers; FC Dinxperlo wél naar finale

DOETINCHEM Viod is gedegradeerd naar de derde klasse. De Doetinchemse formatie van trainer Rudy Vonk verloor woensdagavond in de halve finale van de nacompetitie met 4-0 van Witkampers. FC Dinxperlo bereikte de finale van de nacompetitie wél, van Borne werd met 0-1 gewonnen.

VOOR PROMOTIE NAAR TWEEDE KLASSE

Witkampers-Viod 4-0 (3-0).

,,We hebben er geen echte wedstrijd van kunnen maken", meende trainer Rudy Vonk van het nu gedegradeerde Viod. ,,De eerste minuten speelden we aardig, maar daarna werd het onrustig en speelden de zenuwen mee. In die fase scoorde Witkampers ook de 1-0.”

Vonk noemde de nederlaag verdiend. ,,Zeker verdiend, al was ik niet ondersteboven van Witkampers. Maar als je zelf niet scoort, constateer ik dat we te weinig hebben kunnen brengen. Als je met de rust 3-0 achter staat, is dat natuurlijk een aardige tik.”

VOOR PROMOTIE NAAR DERDE KLASSE

AD’69-Reunie 4-5 (1-3). 1-3 en 2-5 Michiel Ebbers, 3-5 Dylan Bauhuis, 4-5 Bram Dekkers.

,,We begonnen al met een snelle achterstand”, stelde trainer Sander Hoopman van de thuisclub. ,,De eerste helft lukte het ons niet hen onder druk te zetten. daarbij hadden zijn een heel goede middenvelder die veel steekballen afleverde,.”

De trainer kon leven met de nederlaag. ,,Reünie heeft verdiend gewonnen, wij hebben de score in de slotfase nog dragelijk weten te maken.”

Jonge Kracht-Angerlo Vooruit 3-0 (2-0).

Angerlo Vooruit kwam tekort bij Jonge Kracht. ,,Jonge Kracht is iets verder dan wij en heeft verdiend gewonnen”, stelde trainer Herko Engelsman van Angerlo Vooruit. ,,We hebben er wel een wedstrijd van gemaakt, al zie je dat niet aan de score. Die is in mijn ogen licht geflatteerd.”

Angerlo kreeg de nodige kansen en mogelijkheden. Engelsman: ,,Tot de laatste minuut hebben we gestreden om te scoren. Misschien dat een tegentreffer bij 2-0 of 3-0 hen nog nerveus had gemaakt, maar die keeper heeft enkele reddingen verricht.”

Engelsman was trots op zijn spelers. ,,Ik heb een geweldige groep waarmee we een fantastisch seizoen hebben gekend. Deze groep heeft echt stappen gezet.”

Borne-FC Dinxperlo 0-1 (0-0). 0-1 Ramon Radstaak.

,,Het was geen leuke wedstrijd om te zien, maar wel spannend", vond trainer Iwan Went van FC Dinxperlo. ,,In het begin speelden we onrustig en waren we zoekende. Daarna ging het steeds beter en kregen we in de eerste helft twee goede kansen.”

Na de openingstreffer halverwege de tweede helft wijzigde de thuisclub het strijdplan. Went: ,,Ze gooiden alleen nog maar lange ballen naar voren. Wij waren in de counters daarna best slordig.”

La Premiere AVC-Vios Beltrum 2-1.