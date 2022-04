Derby RKZVC-Silvolde zaterdag om 19 uur

Nieuw echec voor GVVV tegen HHC Hardenberg

Na een ongeslagen serie van vijf wedstrijden is GVVV in acht dagen tegen drie nederlagen opgelopen. Vorige week dinsdag verloren de Veenendalers met 2-1 van Scheveningen, zaterdag was koploper Katwijk met 1-3 te sterk en dinsdagavond verloor de hekkensluiter van de tweede divisie met 3-0 van HHC Hardenberg.

19 april