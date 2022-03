Derde zege op rij voor Viod, stunt Doesburg en Ajax B. viert eerste winstpartij

DOETINCHEM - Mede door twee doelpunten van Twan Esman heeft Viod voor de derde maal op rij gewonnen. Vorden werd in de tweede klasse I op een 1-3 nederlaag getrakteerd. Topscorer Luc Berentsen nam met twee van de vier doelpunten Grol in 2J op sleeptouw bij Barbaros: 1-4. De Grolse aanvaller staat al op zestien seizoenstreffers.

TWEEDE KLASSE I

WSV-Concordia Wehl 5-1 (3-0). 4-1 Jesper Vonk.

,,We hebben tegen de beste ploeg van 2I gespeeld”, meende Concordia-Wehl-trainer Bas van Londen. ,,Ze waren een maatje te groot en op de ruime overwinning van WSV valt niets af te dingen. In de rust probeerde ik nog wat te repareren, maar toen stonden we al met 3-0 achter.”

Vorden-Viod 1-3 (0-0). 1-0 Koen Oosterhuis, 1-1 en 1-2 Twan Esman, 1-3 Lukas de Graaf.

Viod-trainer Rudi Vonk was opgetogen na de derde competitiewinst op rij. ,,Hoewel het een slechte wedstrijd was, ben ik heel blij” Invaller Twan Esman speelde een cruciale rol. Vonk: ,,Hij bracht na onze achterstand onze ploeg weer extra energie. Dat deed ons als team goed.”

TWEEDE KLASSE J



Barbaros-Grol 1-4 (0-1). 0-1 en 1-2 Luc Berentsen, 1-3 Tiem Rots, 1-4 Tycho Riteco.

Door een vrije trap in de kruising te schieten zette Grol-aanvaller Luc Berentsen zijn ploeg halverwege de eerste helft op 0-1. Grol-trainer William Krabbenborg was tevreden. ,,Onze eerste seizoenshelft zit erop. We staan derde op de ranglijst, dus we hebben het goed gedaan. Onze eerste helft tegen Barbaros was erg sterk, maar we verzuimden om vaker te scoren. Na de gelijkmaker was ik even bang, maar daarna deden we de tegenstander veel pijn. Barbaros is een team met veel emotie, maar we gingen er heel volwassen mee om.”

DERDE KLASSE B



Witkampers-DVV 0-0.

,,Ik kan hier goed mee leven”, meende DVV-trainer Ron Olyslager van DVV uit Duiven. ,,Witkampers is een lastige ploeg om tegen te spelen, ze zijn fysiek ook sterk. Ik heb mijn jongens een compliment gegeven voor wat ze hebben laten zien. Witkampers kreeg enkele kansen, wij daarentegen ook.”

DVV bezet in de derde klasse B de zevende plaats.

VIERDE KLASSE C



Etten-HMC’17 0-0.

Trainer Sander van Aken van Etten, dat nu negende staat, vond dat zijn ploeg dicht bij de overwinning kwam. ,,Met name in het laatste kwartier hadden we de grootste kansen”, stelde de oefenmeester van de thuisclub. ,,Toen hadden we moeten toeslaan en ons moeten belonen, helaas is dat er niet van gekomen.”

GWVV-Keijenburgse Boys 3-3 (1-2). 1-0 Cas de Neling, 1-1 Robin Stevens, 1-2 Luuk Menting, 2-2 Bart Rots, 2-3 Robin Stevens, 3-3 Jochem Geerts.

De thuisclub startte én eindigde sterk, vond trainer Edwin Grotenhuis van GWVV. ,,Na de eerste twintig minuten hadden we echter een mindere fase.”

De oefenmeester was trots op zijn ploeg die twee keer terugkwam van een achterstand. ,,Zelf had ik na de 3-3 ook nog het gevoel dat we de wedstrijd hadden kunnen winnen. We speelden in de slotfase sterk zonder nog te scoren.”

Door dit resultaat blijft Keijenburgse Boys vijfde en GWVV zesde op de ranglijst.

Ajax Breedenbroek-MEC 2-1 (2-1). 0-1 Roy Oonk, 1-1 Hylke Keizer, 2-1 Cas Jansen.

Ajax Breedenbroek won voor het eerst deze competitie, en dat zorgde bij trainer Manfred Graven voor opluchting. ,,We waren er al een paar keer dicht bij, maar vandaag lukte het. Het was een echt degradatieduel, een stevige pot met van beide kanten vechtvoetbal.”

De treffers vielen alle in de eerste dertig minuten. ,,Daardoor bleef het de rest van de wedstrijd spannend. Deze zege werkt denk ik bevrijdend voor ons.”

De thuisclub staat nu dertiende, MEC staat veertiende.

VIERDE KLASSE D



SC Doesburg-Jonge Kracht 2-0 (1-0). 1-0 Kevin Dekker, 2-0 Jelmer de Jong.

Doesburg verraste de koploper die nog zonder puntenverlies was. Doesburg-trainer Giovanni Zweers was erg uitgelaten. ,,We hebben een fantastische teamprestatie neergezet, want Jonge Kracht is echt enorm sterk. We hadden voor de wedstrijd tegenslagen, want onze voorstopper raakte in de warming up geblesseerd en onze spits Emre Caliskan was ziek. Gelukkig deed zijn vervanger jeugdspeler Kay de Koning het heel goed. De discipline was fantastisch en we hebben er keihard voor gevochten. We zijn de eerste ploeg die Jonge Kracht heeft verslagen, maar we staan niet voor niets tweede.”

Loo-Angerlo Vooruit 0-1 (0-0). 0-1 Ryan Meijer.

Loo-trainer Marthijne Bochoven baalde na de verliespartij. ,,Over de gehele wedstrijd gezien waren we beter dan Angerlo Vooruit. Loo kreeg enorme kansen door onder andere Wes Hagen. De gasten kregen na de pauze een half kansje en scoorden meteen. We hebben er echt alles aan gedaan. We voetballen goed en de volgende stap is dat we meer moeten scoren. Want daar draait het in het voetbal om.”

SC Groessen-Elsweide 4-1 (0-1). 1-1 Dylan Oudendag, 1-2 Lennard van Zuijlen, 3-1 Sjoerd Verlangen, 4-1 Dylan Oudendag.

,,In de eerste helft waren we al stukken beter, maar verzilverden we onze kansen niet”, blikte Groessen-trainer Koen van Loon terug. ,,Dan is het een oude voetbalwet dat de tegenstander scoort. Gelukkig hebben we na rust orde op zaken gesteld. Wij waren veel fitter dan Elsweide, waardoor we gemakkelijk konden uitlopen.”

VIJFDE KLASSE B



Bredevoort-Wolfersveen 1-2 (1-0). 1-0 (pen.) Koen Hoornenborg, 1-1 Tristan Menkhorst, 1-2 (pen.) Jori Groot Wassink

,,Ik vond Wolfersveen in de tweede helft de betere ploeg, eigenlijk op alle fronten”, meende trainer Ronald Heinen van de thuisclub. ,,Wij maakte de fout om met de ballen te gaan lopen, daar waar zij veel directer combineerden.”

In de slotminuut scoorde het laaggeklasseerde Wolfersveen vanaf de strafschopstip de beslissende treffer. Heinen: ,,Wij hadden voor rust een strafschop gehad, en toen heb ik mijn spelers gewaarschuwd dat er niet veel voor nodig was om er ook een tegen te krijgen. Dat gebeurde in de laatste minuut, dat was niet slim van ons.”

VIJFDE KLASSE C



RKPSC-Gelders Eiland 2-3 (1-2). 1-0 Sem Leotomu, 1-1 Julian Hendriks, 1-2 Jasper Fierkens, 1-3 Gieles Gasseling, 2-3 Guus Leenders.

,,Qua spelbeeld hadden wij denk ik het beste van het spel, maar zij maken heel effectief de kansen af”, vatte trainer Martin Winkels van de thuisclub samen. Hij baalde dat de derby op donderdagavond moest worden afgewerkt. ,,Ik hou niet van die avondwedstrijden, dan moet iedereen zich haasten en vraag je je af of dat ook lukt. Daarnaast wilden beide ploegen dolgraag met Pasen tegen elkaar spelen. Dat is ook goed voor de kantine die al twee jaar dicht is. Misschien waren er dan wel 500 toeschouwers geweest. Maar dat verplaatsen mocht niet van de KNVB, dat vind ik dan wel heel jammer.”