Deze oud-prof kijkt uit naar zijn debuut in de krochten van het amateurvoetbal: ‘Derde of vierde klasse maakt niet uit’

Hij ziet het al voor zich: met een van hen als pupil van de week het veld op bij de club uit zijn woonplaats. Bij de vereniging uit Gennep waar Fleuren na 26 jaar terugkeert. ,,Ik twijfelde tussen Gemert of Vitesse”, legt hij uit. ,,Ik ben na mijn komst van De Treffers in januari goed opgevangen bij Gemert en speel veel. De derde divisie is prima niveau en het carpoolen met Romeo Okonkwo en Safa Kizir bevalt.”

,,Maar ik wil gewoon niet zo vaak meer van huis zijn”, vervolgt Fleuren. ,,Kijk. Gemert begint in juli alweer, speelt 34 keer in de competitie en uitwedstrijden door het hele land. Vitesse start halverwege augustus pas. Het is niet dat ik naar vrije dagen snak hoor. Maar ik wil vaker bij mijn gezin zijn. Mijn kinderen zien sporten, en daarbij betrokken zijn.” Lachend: ,,Of ik dan met Vitesse in de derde of vierde klasse uitkom, maakt mij niet uit. Ik kijk uit naar mijn debuut op een van de twee niveaus.”

Dat tekent Fleuren als liefhebber. Zeker als je bedenkt dat hij met VVV-Venlo jaren in de eredivisie heeft gespeeld. ,,Of ik erover heb nagedacht om helemaal te stoppen? Ik denk dat ik nog steeds aardig tegen een balletje kan trappen. Ik kan altijd nog meedoen met het 35-plusteam. Maar ik wil voorlopig prestatief blijven voetballen en weet dat er bij Vitesse goede lichtingen aankomen, een aantal jongens heb ik zelf ook nog training gegeven.”

Fleuren herinnert kampioenschappen met Vitesse meer dan 26 seizoenen geleden. ,,En dat we de beker wonnen van EWC tegen Willem Janssen. We hadden een heel goed team. Bij de club is niet veel veranderd. Alleen ligt er nu kunstgras, zijn er kleedlokalen bijgebouwd en is de kantine van binnen opgeknapt.” Over drie maanden is zijn rentree echt een feit. ,,Ik ben dan op vakantie maar kom speciaal terug voor de eerste training. Het voelt niet goed om dan verstek te laten gaan.”