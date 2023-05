Dinsdag ZZC’20-Bredevoort en eerste halve finale Achterhoek Cup tussen Viod en Grol

voetbal rivierenland Dramati­sche start leidt harde nederlaag Theole in, Tricht dendert door tegen Roda Boys, DFS blijft koploper

Er wordt vanwege de meivakantie lang niet overal gevoetbald, maar in Rivierenland komen dit weekeinde toch nog veertien clubs in actie. Benieuwd naar alle verrichtingen? Een verzameling van de gebeurtenissen in het regionale amateurvoetbal vind je na afloop van de wedstrijden op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.