Dit is de wandelende encyclopedie van GVVV: ‘Hij zat met tranen in de ogen in rolstoel naar de spelers te kijken’

GVVV neemt na zege op Urk koppositie over van buurman en aartsri­vaal DOVO: ‘Belangrij­ke punten’

De derde divisie in het zaterdagvoetbal kent een knotsgek verloop. Bijna elke week is er in de strijd om de bovenste plek weer een andere winnaar. Het Veenendaalse GVVV won zaterdag met 2-3 op en van Urk en nam daarmee de leiding over van buurman DOVO, dat met 1-4 van Sportlust’46 verloor. Vijf ploegen volgen GVVV nu op één punt.

13 november