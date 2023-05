Dit is het volledige nacompetitieschema van de voetbalclubs uit Rivierenland

voetbal rivierenland Theole neemt met gelijkspel afscheid van zondagvoet­bal, WNC moet de nacompeti­tie in, Tricht en Focus’07 pakken periodeti­tel

Tijdens het pinksterweekeinde vallen de laatste beslissingen in de reguliere voetbalcompetities. Welke clubs uit Rivierenland degraderen of moeten zich nog via de nacompetitie veilig spelen. En wie mogen er blijven dromen van promotie? Een verzameling van de gebeurtenissen in het regionale amateurvoetbal vind je na afloop van de wedstrijden op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.