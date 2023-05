Dit zijn ze, de kampioenen uit deze regio!

Ze hebben er een jaar lang voor moeten zwoegen, maar de beloning is daar: kampioen! En ere wie ere toekomt. Massaal stuurden jullie foto's in van de prijzenpakkers, van Winterswijk tot Opheusden en van Velp tot Dreumel. Dit is de Parade der Kampioenen!

Westervoort

AVW’66 3 (2de klasse) scoort erop los in de laatste wedstrijd. Het wordt 9-0 tegen de nummer 2 en is daarmee de Westervoortse club de terechte kampioen.

Volledig scherm © Eigen foto

Winterswijk

Deze Winterswijkse dames werden zaterdag kampioen in de tweede klasse.

Ulft

Vrouwen 1 van Ulftse Boys is kampioen 4e klasse.

Aalten

AZSV-Ad’69 JO17-1 uit Aalten is zelfs twee keer kampioen geworden in 1 seizoen, in de hoofdklasse.

Doetinchem

Zaterdag zijn de jongens 15-2 van Viod Doetinchem kampioen geworden in de 3e klasse onder de bezielende leiding van Frank en Peter! Voor de 2e keer dit seizoen! Wat een toppers!

Winterswijk

FC Winterswijk 9 werd al in april kampioen.

Giesbeek

Kampioen GSV’38 uit Giesbeek wint acht van de laatste negen wedstrijden en vierde vorig weekend al feest.

Velp

Ongeslagen kampioen, dat kunnen er niet veel zeggen. Maar dus wel bij Dvov JO15-2 gemengd, uit Velp.

Arnhem

Arnhemse Boys JO 14-3 hebben zichzelf ook tot kampioen gekroond.

Arnhem

Kinderchampagne voor de JO 13-1 bij Eendracht Arnhem. In de laatste fase zijn ze kampioen geworden in de 5e klasse.

Opheusden

DFS Opheusden is kampioen Oost 4B zaterdag.

Huissen

Gejuich in Huissen. RKHVV Vrouwen 1 is kampioen van de 2e klasse 2022/2023.

Dreumel

Kampioensfoto Sv DFS1 uit Dreumel. Het elftal is kampioen van de 4e klasse B.

Angeren

Bloemen en een dikke glimlach voor de Onder 19 van Angeren.

Angeren

Het 4e elftal van Angeren viert een feestje na het binnenhalen van het kampioenschap in de 7e klasse.

Elst

De drie teams van tafeltennisclub Etac’80 uit Elst werden groots gehuldigd! Nog nooit eerder in de geschiedenis van Etac werden alle drie de teams tegelijk kampioen in de NTTB competitie!

Dreumel

De volleyballers van Touché (mini’s niveau 4) uit Dreumel zijn kampioen, en dat is te zien aan de medailles.

Nijmegen

De vrouwen van Orion 1 uit Nijmegen werden vorig weekend al kampioen. Proficiat dames!

Nijmegen

Kegelclub ‘Veul Hout’, onderdeel van de Nijmeegse Kegelbond, is afgelopen zaterdag Nederlands Kampioen geworden in de 2e afdeling. Het team bestaand uit (midden) Rutger Pronk, Jeroen Huskens, Rien Schouten en Jaap van Delden was duidelijk de sterkste.

Nijmegen

Het elftal van Krayenhoff zaterdag 2 uit Nijmegen is ook kampioen!

Bennekom

De vrouwen afdeling van VV Bennekom doet het fantastisch. Dames 1, meiden onder 17 en onder 13 kampioen! Dit team Dames 2, is begonnen met een appje . Wie heeft er zin om lekker een balletje te trappen, gewoon gezellig en voor de lol. Zestien aanmeldingen en ze zijn gestart ! Met als resultaat, kampioen geworden.

Ede

De jeugd (9 tot 11 jaar) van waterpolovereniging Polar Bears uit Ede is afgelopen weekend derde geworden op het Nederlands kampioenschap in Hilversum. Het hele seizoen was het team al onverslaanbaar gebleken. Na ongeslagen de competitie gewonnen te hebben en bij meerdere grote toernooien als winnaar uit de bus te komen, lonkte het NK. Zaterdag werd de poulefase winnend afgesloten. Op zondag de kwartfinale en halve finale. Daar moesten de jonge spelers, tegen de latere winnaar, hun eerste verliespartij incasseren. Na wat begrijpelijke teleurstelling overheerste al snel toch de blijdschap, want het team werd derde van Nederland.

