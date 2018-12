Doek valt per direct voor FC Lienden

De hoofdsponsors vinden het niet langer verantwoord om (vooral financieel) alleen de kar te moeten trekken en weigeren verder mee te gaan in de financiële ‘gekte’ van de tweede divisie. De twee geldschieters (Adrie Timmer en Nico Wagenvoort) zijn van mening dat aan het beleid van de laatste jaren met steeds terugkerende onzekerheid over al dan niet doorgaan een eind moet komen. Het seizoen afmaken is geen optie. ,,Want vanuit de KNVB komen er al weer geldboetes aan omdat wij als kleine club niet aan de licentievoorwaarden kunnen voldoen’’, laat Wagenvoort weten. ,,Voortdurend op het laatste moment definitief groen licht voor opnieuw een volgend seizoen is om meerdere redenen onwenselijk. Dit werkt, zoals ook dit seizoen, door in het sportieve en prestatieve aspect. Van een verantwoorde voorbereiding op een nieuw seizoen topvoetbal is dan geen sprake.‘’