Doek valt voor GVVV: Veenendaalse club speelt volgend seizoen weer tegen DOVO na degradatie uit tweede divisie

Degradatie dichtbij voor GVVV na flinke optater bij Kozakken Boys

Lijfsbehoud in de tweede divisie hangt voor GVVV aan een zijden draadje. Woensdag verloren de Veenendalers in de finale van de nacompetitie met 3-1 van Kozakken Boys. Zaterdag moet een klein wonder plaatsvinden om lijfsbehoud te realiseren.

22 juni