Doek valt voor Uchta, Roelofsen helpt Kesteren in derby langs Dodewaard

Het doek is gevallen voor Uchta. Degradatie naar de nieuw te vormen vijfde klasse is na de 1-6 thuisnederlaag tegen Arnhemse Boys een feit voor de Ochtense club. Met nog vier wedstrijden te spelen, is de achterstand op nummer zes SDOO (dertien punten) niet meer te overbruggen. Na de 1-1 ruststand (doelpuntenmaker: Sam van Hasselt) stortte het verzet tegen de aanstaande degradatie volledig in elkaar.

Trainer Dick Boon was na de wedstrijd niet bereikbaar. Zijn assistent Danny Bron gaf aan dat ‘het over en uit is’. ,,Van het gerucht dat er negen spelers zouden vertrekken, zijn doelman Tom Achterberg, Sam van Hasselt en Paul van Westreenen zeker. Met de rest praten we nog. En we hebben toezeggingen dat er spelers bijkomen, dus zijn we al bezig met het nieuwe seizoen. Het was geen prettig seizoen met een vroege - op het verzoek van de groep - trainerswissel. Het was allemaal niet goed genoeg. Het is zuur, maar de waarheid op dit moment.”