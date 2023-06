Doek valt voor WNC en Haaften, Tricht sneuvelt na strafschoppen en SMVC Fair Play houdt promotiedroom levend

nacompetitievoetbal rivierenlandDe nacompetitie is in volle gang. In Rivierenland komen dit weekeinde zeven voetbalclubs in actie in de strijd om promotie en lijfsbehoud. Benieuwd naar alle verrichtingen? Blijf deze pagina verversen voor updates.

ZATERDAGVOETBAL

VIERDE DIVISIE/EERSTE KLASSE

Het doek is gevallen voor WNC. De Waardenburgse club verloor zaterdag in de tweede ronde van de nacompetitie met 3-2 bij eersteklasser Wippolder en degradeert na een jaar alweer uit de vierde divisie.

WNC keek na 16 minuten al tegen een 2-0 achterstand aan. Maar de Waardenburgse club toonde veerkracht en knokte zich kort voor rust terug in de wedstrijd. Kay van den Boogaard zorgde voor de 2-1. Mirel Ibrahimovic benutte een strafschop voor de 2-2. Halverwege de tweede helft nam Wippolder opnieuw de leiding: 3-2. Die klap kwam WNC uiteindelijk niet te boven waardoor WNC volgend seizoen in de eerste klasse speelt.

EERSTE/TWEEDE KLASSE (ZUID 1)

Voor Tricht kreeg een sterk seizoen een anticlimax. De tweedeklasser leek in het nacompetitieduel bij Zuidland lange tijd op een overwinning af te stevenen. Maar de ploeg van Jacob van Zanten incasseerde in de 95ste minuut de 2-2 en verloor uiteindelijk na strafschoppen.

De teleurstelling bij Tricht was groot. ,,Het is ontzettend zuur dat we na penalty’s verloren, we verzuimden onszelf te belonen”, zei assistent-trainer Rick van Gameren. ,,We hebben echt enorme kansen gehad in de tweede helft. Als we de 3-1 hadden gemaakt, was het zo goed als beslist.”

Zuidland nam de leiding, maar Tim van Dijken schoot op slag van rust op schitterende wijze een vrije trap binnen: 1-1. Marijn Bransen zorgde vlak na de pauze voor de 2-1. ,,Het ging heel lang goed en we kregen twee ontzettend grote kansen, maar maakten ze niet en toen kregen we in de slotseconden het deksel op de neus. En uiteindelijk hebben we op penalty’s verloren. Een zuur einde, maar we mogen terugkijken op een geweldig seizoen.”

Harm van Brenk en Luuk Monker misten vanaf elf meter namens Tricht.

DERDE/VIERDE KLASSE (OOST)

FC Lienden strandde zaterdag in de tweede ronde van de nacompetitie om promotie naar de derde klasse. De ploeg van trainer Marcel Muhlack verloor kansloos bij derdeklasser Veenendaal: 5-1.

Toch kon voor Ruben van Tintelen het weekeinde niet meer stuk. Als speler van het derde elftal én jeugdtrainer van Lienden zorgde Van Tintelen voor de eretreffer. ,,Ik had hem meegenomen, omdat zijn vriend en basisspeler Levi Augustinus zijn kwaliteiten kende”, zei Lienden-trainer Muhlack. ,,En voor hem natuurlijk fantastisch dat hij scoorde.”

Lienden had ‘van minuut 0 tot 90 niets in te brengen’, vond Muhlack. ,,Veenendaal bewees over meer techniek, tactiek en voetballend vermogen te beschikken. We kwamen er niet aan te pas. De jongens die ik echt niks kan verwijten, kunnen op vakantie, uitrusten en als ze willen naar welk festival dan ook.”

Voor Muhlack betekende het meteen zijn afscheid bij Lienden. De oefenmeester verkast deze zomer naar AVW’66, dat in de derde klasse van het zaterdagvoetbal uitkomt. ,,Vrijdag gaan we op de club nog afscheid nemen en dan op naar mijn nieuwe uitdaging. Ik wens mijn opvolger Marcel Nijhuis alle succes toe met het Lienden van volgend seizoen.”

DERDE/VIERDE KLASSE (WEST 1)

De promotiedroom van Focus’07 viel in de eerste helft al in duigen. Uit bij het Rhenense Candia’66 verloren de Culemborgers met 5-1. Daarom spelen ze ook volgend jaar in de vierde klasse. Tegen minuut vijfentwintig keek Focus al tegen een 2-0 achterstand aan toen er een hoge bal richting spits Bram van de Berg Jeths werd gespeeld. ,,Hij kwam met gestrekt been tegen de keeper aan en kreeg direct een rode kaart. Nogal snel geoordeeld want Bram blesseerde zichzelf ook met die actie”, meende afwaaiend trainer Stef Ranshuijsen. Tegen rust stond de ploeg 4-0 achter. ,,Het was al gespeeld en dan hoop je allen nog op een waardig afscheid in de tweede helft, en die hebben ze met tien man nog gegeven gelukkig.” Wouter Hoevers redde de eer met de 4-1.

DERDE/VIERDE KLASSE (ZUID 1)

Haaften is gedegradeerd naar de vierde klasse. Na een vroege achterstand definieerde een ongelukkige botsing het verloop van Haaftens duel tegen SC Everstein dat uiteindelijk met 3-1 werd verloren. Doelman Lars Tertoolen en Sam Sybesma botsten met hun hoofden tegen elkaar. Het spel werd ruim twintig minuten stilgelegd en beiden werden met een zware hersenschudding per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

,,Wel kon ik in die tijd onze tactische fouten oplossen”, meende trainer Eelke Oomkens. Na rust maakte Johnnie Noorthoek 1-1 uit een vrije trap. De ingevallen doelman Rens van Velsen – hij stond bij aanvang nog met een biertje langs de lijn te kijken – kon ondanks enkele fraaie reddingen de late 2-1 en beslissende 3-1 niet voorkomen. ,,Dit verlies is heel erg pijnlijk. Ik kan mij niet eens heugen hoe lang het geleden is dat Haaften in de vierde klasse speelde.” Het antwoord is 2016.

ZONDAGVOETBAL

DERDE/VIERDE KLASSE (WEST 1)

SMVC Fair Play mag blijven dromen van promotie naar de derde klasse. De Culemborgse club won in de eerste nacompetitieronde in een doelpuntrijkduel van Westzaan: 6-3.

Fair Play kwam op 3-0 voorsprong via Amine Daoudi (2) en Jamal Aamri. Westzaan knokte zich terug naar 3-2, maar daarna maakten de Culemborgers het karwei af. Via goals van Anass Jijih, Nasserdine Oukhiair en nogmaals Daoudi werd het 6-3.

Met Voorschoten’97 treft Fair Play nu een tegenstander die trainer Hakim Chatouani redelijk kent. ,,In die regio heb ik een tijdje gevoetbald”, zei Chatouani. ,,Toentertijd was het een hardwerkende ploeg met goede spelers. We hebben wat informatie over de tegenstander gehad. Dat gaan we deze week analyseren. Het zal zeker een lastigere kluif zijn dan de vorige tegenstander. Ze zullen aangeslagen zijn omdat zij tegen degradatie spelen, daar moeten wij van profiteren. Volgende week beschik ik waarschijnlijk weer over Roscoe Jozefzoon en Mohammed Chouay. Fris en fruitig. Als we deze wedstrijd goed doorkomen, dan staan we op pole position om te promoveren. Dat zou geweldig zijn en we gaan ons best doen.”

VIERDE/VIJFDE KLASSE (ZUID 1)

Ondanks een goede eindsprint de afgelopen maanden komt BZS ook komend seizoen uit in de vijfde klasse. Op bezoek bij OVV’67 verloor de Beusichemse club in de eerste nacompetitieronde met 3-2.

,,Vooropgesteld is het een zure nederlaag. We kwamen voor rust met 0-2 voor (doelpunten van Niek van Ewijk, red.) en toen had de wedstrijd beslist moeten zijn. We kregen nog genoeg mogelijkheden om de score verder uit te bouwen”, zei een teleurgestelde Andries van Mourik na afloop. Halverwege stond het 1-2. ,,Tijdens de rust op het hart gedrukt dat we de betere partij waren. We moesten erin geloven. Maar in de tweede helft kwamen we wat onrustig de kleedkamer uit.’’

BZS verzuimde zichzelf te belonen en dat resulteerde uiteindelijk in een onnodige nederlaag. ,,Het verloop kantelde en we misten te veel kansen. Op ongelukkige momenten gaven we de doelpunten weg. We zeiden tegen elkaar dat we zeker niet hoefden te verliezen. Je kan uitgeschakeld worden, maar niet per se tegen deze tegenstander. We hadden de wedstrijd op slot kunnen gooien. Dat lieten we na. Zij kregen vertrouwen en bij ons daalde het vertrouwen.”