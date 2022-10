Doelman Guus Vaags is na 12 jaar weer thuis bij AZSV

Zijn eerste wedstrijd in de hoofdmacht van AZSV heeft Guus Vaags erop zitten. Tegen SDV Barneveld (5-0) hield de Aaltenaar vorige week zaterdag de nul en dat was best bijzonder, want de voorbereiding was bepaald niet alledaags. De goalie, die zich vorige maand aanmeldde bij zijn oude club AZSV toen na De Graafschap een nieuw profavontuur uitbleef, was niet eens op het voetbalveld.