Doelman Jamie Dekkers nog niet klaar in Gendt, maar kijkt ook al vooruit naar trainerscarrière in Elst

Normaal gesproken heeft keeper Jamie Dekkers van De Bataven in een wedstrijd als tegen Berghem Sport, hekkensluiter in de eerste klasse D, niet zoveel te doen, maar zondag moest hij al na een kwartier een doelpunt toelaten van Valentijn Smits van de Brabantse ploeg. Even later voorkwam Dekkers een tweede tegendoelpunt. Daarna kreeg hij het inderdaad een stuk rustiger. Uiteindelijk won de Gendtse ploeg met 3-1.

,,We begonnen niet goed. Dan moet ik er als keeper staan, wanneer dat nodig is. De achterstand bij de rust was ook helemaal terecht. Er vielen in de kleedkamer een paar harde woorden en na de rust ging het gelukkig een stuk beter. Gelukkig kunnen wij elkaar oppeppen en de waarheid vertellen. Het belangrijkste vandaag waren de drie punten en die hebben we gelukkig.”

De 28-jarige keeper is aan zijn derde seizoen bezig in Gendt. Dekkers keepte zeven jaar bij Spero uit Elst en stapte in 2020 over. Zijn eerste seizoen viel vanwege corona in het water en vorig seizoen streed de Gendtse ploeg lang tegen degradatie. Dit seizoen valt echter alles op zijn plek en heeft Dekkers voor een jaar bijgetekend.

Trouw aan Bataven

,,Gelukkig wel. Het had namelijk wel wat voeten in de aarde. We spelen komend seizoen zowel op zaterdag als zondag waardoor het lastiger combineren wordt met mijn trainerschap bij het hoogste jeugdteam van Spero. Daar hebben we echter goede afspraken over gemaakt, zodat ik graag nog een jaar in Gendt blijf.”