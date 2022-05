Doelman Jansen verlaat GVVV na elf jaar met pijn in zijn hart: ‘Ik zal deze club echt missen’

GVVV-doel­man Van Willige baalt van snelle rode kaart: ‘Ik dacht dat het mijn middag zou worden’

Aan de zegereeks van GVVV kwam in Katwijk een einde. Tegen Quick Boys moest de Veenendaalse club al na een kwartier met tien man verder, omdat doelman Jan van Willige met een rode kaart naar de kant moest. De 2-0 nederlaag was een logisch gevolg. De tweededivisionist moet zich nu via de nacompetitie veilig spelen.

22 mei