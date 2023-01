Doelman Jasper te Kolste held bij AZSV, gehavend DZC’68 klopt Achilles’29

AZSV boekte in Aalten een zwaarbevochten overwinning op de Amsterdammers. Al in de zesde minuut opende Rik van der Eerden de score voor de ploeg van trainer Dave de Jong door koelbloedig af te ronden: 1-0.

De scheidsrechter kreeg na rust de kikkers weer in de kruiwagen door strakker op te treden. Voor Ajax-rechtsback Guillano With betekende dat na zijn tweede gele kaart in de 70ste minuut een voortijdig einde. De extra man op het veld buitte AZSV echter niet uit. De ploeg speelde veel te veel de lange bal, zodat Ajax in de leven bleef. In de 95ste minuut legde Van Egmond de bal terecht op de stip, maar doelman Jasper te Kolste pakte de strafschop van oud-Graafschapspits Rydell Poepon en werd de held van de middag.