Doelman Vrolijk vertrekt na vijf jaar bij DOVO: ‘Ik hoop met iets moois afscheid te nemen’

De goalie zit in zijn tweede periode op sportpark Panhuis. Hij kwam in 2014 over van Ter Leede. Na een jaar vertrok Vrolijk naar De Merino’s om vervolgens in 2019 weer terug te keren bij DOVO.

,,Vanaf dag één voel ik me hier thuis”, laat de doelman weten in een reactie op de clubwebsite. ,,Een prachtige club met van de materiaalman tot het barpersoneel geweldige mensen.”

Ups en downs

Vrolijk maakte ups en downs mee met de Veenendaalse club. De comeback van vorig seizoen, waarmee DOVO zich handhaafde in de derde divisie, is een van de hoogtepunten. ,,Maar ook de periodetitel dit seizoen was een prachtig moment, waardoor we straks nog een leuk toetje hebben. Aankomende maanden gaan we er dan ook volle bak voor en hoop ik met DOVO met iets moois afscheid te nemen.”