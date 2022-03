Doetinchem blaast Rheden van veld; Kilder baalt van verkeerde shirts HMC’17

DOETINCHEM vv Doetinchem heeft in 3B met gemak de inhaalwedstrijd van Rheden gewonnen, na een helft stond het al 0-5 in het voordeel van de ploeg van trainer Hans Hendriksen. Door de zege steeg vv Doetinchem naar de vierde plaats.

DERDE KLASSE B

Rheden-Doetinchem 0-5 (0-5). 0-1 en 0-2 Bram van Dooren, 0-3 Max van der Velpen, 0-4 en 0-5 Alper Demiray.

,,De eerste helft ging het heel goed, na de pauze hebben we het rustig aangedaan”, gaf trainer Hans Hendriksen van vv Doetinchem aan. ,,Toen heb ik vijf keer gewisseld, een ideale wedstrijd om spelers met pijntjes wat rust te gunnen, zondag moeten we immers weer. Anderzijds konden spelers die terugkomen van blessures nu minuten maken.”

Voor de ranglijst waren de punten ook welkom. Hendriksen: ,,Het kampioenschap hebben we uit ons hoofd gezet, maar we hopen toch nog een prijsje te kunnen pakken.”

VIERDE KLASSE C

Ulftse Boys-Dinxperlo 2-1 (1-1). 1-0 Omar Osman, 1-1 Ramon Radstaak, 2-1 Sjoerd te Boekhorst.

Ulftse Boys baarde opzien door kampioenskandidaat Dinxperlo pootje te lichten. ,,We hebben keihard gewerkt en dat heeft zich uitbetaald”, merkte trainer Martijn Meerdink van Ulftse Boys op. ,,FC Dinxperlo is een kampioenskandidaat, zij hadden ook wel meer de bal, maar we hielden de ruimtes klein. De ploeg mag trots zijn op deze zege.”

Trainer Iwan Went van FC Dinxperlo baalde. ,,De gelukkigste heeft vandaag gewonnen. We kregen veel kansen, zij scoren daarentegen met een zondagsschot en na rust uit een vrije trap.”

Kilder-HMC’17 4-2 (2-2). 1-0 Jesse Nibbeling en Jesse Nibbeling, 3-2 Jurgen Lucassen, 4-2 Douwe Geurts.

Trainer Marco Rou baalde dat de wedstrijd pas om 20.45 uur begon. ,,Zij hadden de verkeerde shirts meegenomen en wilden niet in ons reservetenue spelen”, meldde Rou. ,,Dus ging er van hier uit eentje terug shirts ophalen, dat duurde veel te lang.”

Toen er uiteindelijk gevoetbald werd, ging Kilder beter om met de kansen. ,,Maar het had ook wel in 8-2 kunnen eindigen”, legde Rou uit. ,,De 4-2 viel pas in de negentigste minuut, daardoor bleef het de hele wedstrijd spannend. Dat hebben we echt aan onszelf te wijten.”

Kilder staat nu op een achtste plaats.

‘t Peeske-Keijenburgse Boys 4-7 (2-3). 0-1 pen Robin Stevens, 1-1 Rens Teunissen, 1-2 Luuk Menting, 1-3 Bjorn Hiddink, 2-3 Niek de Vries, 2-4 Luuk Menting, 2-5 Luuk Menting, 3-5 Roy Bouwman, 3-6 Tim Reulink, 3-7 Cas Goossens, 4-7 (pen.) Roy Bouwman.

,,Het veldspel van beide ploegen was niet bijzonder”, schetste trainer Frank Burgers van de thuisclub. ,,Ik vind dat we ze te vaak in het zadel hebben geholpen. Deze nederlaag vind ik echt onnodig.”

Trainer Anthonie Nieuwenhuis van de gasten was uitgelaten. ,,Wij hebben goed geprofiteerd van de foutjes die zij maakten. Het veld was niet best, en dan komt het op mentaliteit aan. Van die situatie hebben we geprofiteerd.”

VIERDE KLASSE D

RVW-GSV’38 1-5 (0-2). 0-1 Delano Cocu, 0-2 Sven Liethof, 0-3 Delano Cocu, 0-4 Daan Witjes, 1-4 Senna Cocu.

,,Dit was een duel dat we absoluut moesten winnen en dat hebben we gedaan”, meldde trainer Klaas Vermeulen van de Giesbeekse gasten. ,,We zijn niet in gevaar geweest en stonden na 20 minuten al met 0-2 voor.”

Vermeulen vond wel dat zijn ploeg vaker had moeten scoren. ,,ook na rust gaven we vol druk en speelden we met veel energie, De score had inderdaad hoger moeten zijn.”

VIJFDE KLASSE B

Erix-Haarlo 3-2 (0-1). 1-1 Juup ter Woerd, 2-1Duuk Gralike, 3-1 Nick Stinissen.

De thuisclub speelde twee verschillende helften, zo meende trainer Mick Hermsen van de ploeg uit Lievelde. ,,na rust gingen we beter om met de manier waarop Haarlo speelde”, legde hij uit. ,,Ze zakten ver in. Na de pauze hebben ze overigens geen kans meer gehad. Het zegt me wel wat dat we slechte wedsstrijden ook winnend weten af te sluiten.”

VIJFDE KLASSE C

NVC-Rijnland 0-1 (0-0). 0-1 Tim Boekhorst.

NVC-trainer Jozua Johannis: ,,De zege is verdiend. Ik ben toch trots. In een duel waarin we twee jaar geleden weggespeeld werden, bieden we nu weerstand.”

Koploper Rijnland liep geen averij op in Netterden. ,,Maar het ging wel moeizaam”, meende trainer Freddy dahm van de gasten. ,,We hebben veel kansen gehad en scoorden pas een kwartier voor tijd. Daardoor houdt de tegenstander wel hoop.”

Dahm constateert dat zijn ploeg het vaker lastig heeft. ,,Ook van SVGG wonnen we maar met 0-1, dat is dan wel een aandachtspuntje. Ook vandaag hadden we zeker in de slotfase veel vaker moeten scoren.”