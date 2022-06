Dolle vreugde én hoofdpijn voor omgeturnde Kraaij bij promotiefeest DSS’14: ‘Ik dacht: wat gaan we nou krijgen’

Met grote vreugde omarmden de spelers en stafleden van DSS’14 elkaar zondagmiddag in de stromende regen. Bij trainer Mustapha Aoulad Hadj biggelden de tranen over zijn wangen. ,,Emoties horen erbij”, zei de coach. Daarna lachend: ,,We moeten er niet te lang over praten, anders begin ik weer. Vandaag hadden we één optie en dat was aanvallen.”