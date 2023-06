Door ‘matchfixing’ Barendrecht duurt nacompetitie minstens week langer, maandag volgt uitspraak

ZVC Veenendaal moet de boot op voor nacompeti­tie­du­el: ‘Wilden er eigenlijk een weekendje Texel van maken’

De weg naar de eredivisie is voor de zaalvoetballers van ZVC Veenendaal figuurlijk én letterlijk lang. De Veenendaalse club reist zaterdag af naar Texel. Op het Waddeneiland is Texel 94 de tegenstander in de halve finale van de play-offs om promotie.