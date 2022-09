DOVO beleeft droomstart met derde zege op rij; opnieuw twee goals van Öztürk

Vink is bij GVVV op zoek naar ‘juiste balans’, DOVO op bezoek in kermisdorp Volendam

Na twee competitieduels is het besef in het kamp van GVVV doorgedrongen dat een terugkeer naar de tweede divisie geen appeltje-eitje is. De Veenendaalse club moet zaterdag in het thuisduel met Hoek zijn rug rechten na de 2-1 nederlaag van vorige week bij Excelsior’31.

2 september