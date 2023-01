DOVO gaat hard onderuit bij Harkemase Boys

Trainerscarrousel Betuwe DVOL en trainer Thijs Hendriks kiezen met tweejarig contract voor stabili­teit

LENT - Trainer Thijs Hendriks heeft zijn contract bij derdeklasser DVOL met twee jaar verlengd. De oud-prof van NEC en Achilles’29 kwam in de zomer over van klassegenoot Brakkenstein en heeft het in Lent prima naar zijn zin.

14 januari