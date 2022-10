DOVO grijpt koppositie na winst op Excelsior’31

De nieuwe koploper van de derde divisie is DOVO. De Veenendaalse derdedivisionist boog op eigen veld tegen Excelsior’31 een achterstand om tot 1-2 winst en neemt zodoende plek één op de ranglijst over van aartsrivaal GVVV.

In de opstelling van DOVO had trainer Florian Wolf plaatsgemaakt voor middenvelder Oktay Öztürk en vleugelspits Shaquille Prijor. Hun plek in het elftal ging ten koste van Yannick Zeeman en Hicham Haouat, die in het midweekse duel tegen Urk (2-3 winst) nog in de basis startten.

Halverwege de eerste helft kwamen de bezoekers uit Rijssen via een rake kopbal van Rick Hemmink op voorsprong. In de tweede helft stuurde trainer Wolf twee nieuwe spelers het veld in. Ebbe Wenting verving rechtsachter Dennis Hettinga en Yannick Zeeman nam op het middenveld de plek over van Öztürk, die al een gele kaart op zak had.

DOVO nam snel de overhand, met Anil Mercan als uitblinker op het middenveld. Het was wachten op de 1-1 en die viel na ruim een uur spelen. Een voorzet van Lulinho Martins leidde in eerste instantie tot een grote kans voor Van Dijk, maar uiteindelijk was het invaller Wenting die de bal van dichtbij in het doel volleerde.

Vijf minuten later had Van Dijk meer geluk. Met een schitterende snoekduik kopte hij de 2-1 binnen, wederom op aangeven van Martins.

DOVO hield tot het einde van de wedstrijd de regie in eigen hand. Na het laatste fluitsignaal brak aan de rand van het veld het feest uit, toen bleek dat de ploeg van Wolf door puntverlies van GVVV weer koploper is.

DOVO: Vrolijk; Hettinga (46. Wenting), Rebergen (81. Van der Neut), De Bondt, Pluk (67. Hak); Den Boer, Öztürk (46. Zeeman), Mercan; Prijor (81. Haouat), Van Dijk, Martins.