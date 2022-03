DOVO haalt routinier Van der Neut op bij TEC

Van der Neut tekent bij de Veenendaalse derdedivisionist een eenjarig contract.

Met de Betuwenaar haalt DOVO een ervaren kracht in huis. De verdediger, in het dagelijks leven sportfysiotherapeut, heeft een verleden bij Spakenburg, FC Lienden, Theole en BZS. Bij TEC is hij normaliter een vaste waarde.

,,Ik hoop bij DOVO een stabiele factor te zijn en een mooi seizoen te draaien”, reageert Van der Neut op zijn overstap. ,,Het is voor het eerst in mijn carrière dat ik in het rood ga spelen. Ik ben benieuwd of me dat ook staat, maar ik heb er ontzettend veel zin in.”

Ook trainer Florian Wolf is blij met de komst van Van der Neut. ,,Met Van der Neut halen we een topfitte centrale verdediger in huis. Hij beschikt over kwaliteiten die ik graag aan mijn selectie toevoeg. We zijn dan ook erg tevreden met zijn komst.”