DOVO in eigen huis onderuit tegen Rijnvogels: ‘We lieten ons meeslepen in hun spel en raakten geïrriteerd’

In de eerste helft ging de strijd redelijk gelijk op. De beste kansen waren DOVO. ,,We hebben zeker drie of vier kansen gehad om op voorsprong te komen, zij misschien eentje”, zei verdediger Nick de Bondt.

Inzetten van aanvaller Lulinho Martins belandden op de paal of werden op de doellijn gekeerd. In de tweede helft liep DOVO zich stuk op de defensie van Rijnvogels. In de 52ste minuut verdween een vrije trap vanaf links via het hoofd van verdediger Timo Pluk in het DOVO-doel (0-1). ,,Weer werd er een domme overtreding gemaakt op die plaats. Vorige week bij DVS’33 hetzelfde verhaal.”

Ondanks de wissels creëerde DOVO nauwelijks kansen meer. Een counter vlak voor tijd besliste de wedstrijd (0-2). De Bondt: ,,We lieten ons meeslepen in hun spel en raakten geïrriteerd. Dat is niet goed natuurlijk. In de eerste competitiehelft pakten we vaak in deze wedstrijden nog de winst. Nu zitten we in een periode van net niet. Dat moeten we snel omdraaien.”