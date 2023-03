DOVO incasseert derde nederlaag op rij bij Barendrecht (6-1): ‘Het vertrouwen na de 3-1 was helemaal verdwenen’

DOVO moet waken voor een vrije val in de derde divisie. De Veenendaalse club, in het bezit van de eerste periodetitel, verloor zaterdagmiddag op bezoek bij Barendrecht voor de derde keer op rij: 6-1.

Bij DOVO keerde trainer Florian Wolf na een schorsing van zes wedstrijden terug op de bank. De oefenmeester zag zijn ploeg in Barendrecht binnen een half uur op een 2-0 achterstand komen. Robert Olijfveld was tweemaal de schutter.

,,Twee kansen, twee goals. Dat was een fikse tegenvaller, want ik vond ons het eerste uur redelijk spelen tot in het strafschopgebied”, zei Wolf. ,,Dan verzuimden we af te drukken.”

Dat deed uiteindelijk Nick Hak vlak voor rust wel (2-1). In de 58ste minuut werd het echter 3-1. Wolf: ,,Weer uit een standaardsituatie, een corner. Dat is ons de laatste weken al een paar keer gebeurd. Een harde les waar we van moeten gaan leren.”

Het geloof was daarna weg bij DOVO, waardoor de nummer drie van de ranglijst zich kon uitleven met een 6-1 winst als resultaat. ,,Het vertrouwen na de 3-1 was helemaal verdwenen. We gingen zonder overleg op zoek naar de aansluiting. Bij balbezit speelden we te gehaast en dat werd genadeloos afgestraft. Niks aan af te dingen. Aan ons de taak om de koppen weer omhoog te krijgen. Daar hebben we twee weken de tijd voor. Dan komt GVVV op bezoek. Een bijzonder potje voor iedereen en dan moeten we er weer staan.”

DOVO zakte op de ranglijst van de derde divisie naar de achtste plaats.

DOVO: Vrolijk; Haouat, Disveld (77. Vander Neut), De Bondt, Hettinga; Den Boer, Wenting, Mercan; Van Dijk (77. Visser), Hak (77. Zeeman), Prijor (65. Martins).

