DOVO incasseert eerste nederlaag tegen DVS’33: ‘Wij vallen niet van een roze wolk’

,,Kom maar Ok, we gaan even een peukie doen.” Met zijn armen gespreid maande DOVO-doelman Jeroen Vrolijk zijn teamgenoot Oktay Öztürk tot kalmte. De middenvelder, in de recente zegereeks van DOVO constant belangrijk was met goals en assists, liet na afloop van het verloren duel met DVS’33 zijn emoties de vrije loop. Bij het verlaten van het veld wilde hij nog een vete uitvechten met tegenstander Frank Olijve, maar dat plan werd in de kiem gesmoord.