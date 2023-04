DOVO kan na zege op Hoek zonder stress toewerken naar de nacompetitie: ‘Goed voor ons vertrouwen’

Nick Hak, tegen Hoek matchwinnaar bij de Veenendaalse club, is nog wat terughoudend: ,,We hoeven met 42 punten niet meer naar beneden te kijken. Maar als je dat te veel gaat roepen, is de kans groot dat het op spelers terugslaat. We moeten vertrouwen houden en zo hoog mogelijk eindigen. Dat is ook van invloed op de indeling in de nacompetitie.”