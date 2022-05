DOVO ligt plots op ‘pole position’ in strijd om lijfsbehoud: ‘Mensen zagen ons al in de hoofdklasse voetballen’

,,Veel mensen zagen ons zeven weken geleden al in de hoofdklasse voetballen”, zei Lars Rebergen (20) na afloop te midden van de feestvreugde. De centrumverdediger van DOVO bivakkeerde in april met zijn club op de laatste plaats in de derde divisie. De Veenendaalse club leek dood en begraven, maar begon aan een indrukwekkende opmars.

,,Als spelers zijn we bij elkaar gaan zitten en stelden we vast dat we niet gaan degraderen. Met als resultaat zes overwinningen in de laatste zeven wedstrijden. Daarbij hebben de supporters een grote rol gespeeld. Daarom zijn we ook even naar ze toe gegaan”, zei de bij DOVO opgegroeide verdediger.