DOVO maakt indruk tegen Spakenburg, maar loopt hoofdtoernooi KNVB-beker mis

,,We hebben onverwachts gedomineerd vanavond”, sprak DOVO-coach Florian Wolf enigszins opgetogen na afloop. Met name in de eerste helft liet zijn ploeg zien absoluut niet minder te zijn dan Spakenburg, dat uitkomt in de tweede divisie.

De grootste kansen waren voor rust dan ook voor DOVO. Rechterspits Shaquille Prijor en middenvelder Max den Boer mikten van afstand over en naast, terwijl spits Guido van Dijk twee uitgelezen mogelijkheden had. Zijn eerste poging werd van dichtbij van de doellijn gehaald, enkele minuten later keerde een bal via de binnenkant van de paal weer terug in het veld.