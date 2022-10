DOVO recht rug na verloren derby tegen GVVV: 2-3 zege op Urk

In de basisopstelling had DOVO-trainer Florian Wolf drie wijzigingen doorgevoerd. In de verdediging kreeg Dennis Hettinga de voorkeur boven Tom van der Neut, middenvelder Yannick Zeeman verving Oktay Öztürk en op de linkervleugel startte Hicham Haouat in plaats van Shaquille Prijor.

Al na zeven minuten kwam de Veenendaalse club dankzij een eigen doelpunt op voorsprong. Tot driemaal toe was aanvaller Lulinho Martins daarna dicht bij een treffer, maar het bleef 0-1 tot de rust.

Dubbele wissel

Nadat de thuisploeg in het begin van de tweede helft de gelijkmaker scoorde, voerde Wolf een dubbele wissel door. Haouat en Zeeman verlieten het veld voor Öztürk en Nick Hak. Met hernieuwde energie greep DOVO niet veel later wederom de voorsprong. Guido van Dijk schatte een bal in de diepte goed in en schoof de 1-2 binnen.

Nog geen twee minuten later was het opnieuw raak voor DOVO. Weer scoorde Van Dijk. Dit keer profiteerde de spits van een fout in de Urkse defensie: 1-3. Door een late tegentreffer van Urk werd het in de slotfase nog even spannend op sportpark De Vormt, maar na 95 minuten spelen was de eindstand 2-3.

Door de overwinning staat DOVO nu tweede op de ranglijst, met twee punten achterstand op koploper GVVV. Komende zaterdag (14.30 uur) ontvangt de ploeg het laaggeklasseerde Excelsior’31.

DOVO: Vrolijk; Pluk, Rebergen, De Bondt, Hettinga (70. Wenting); Den Boer, Zeeman (62. Öztürk), Mercan (81. Van der Neut); Martins (81. Prijor), Van Dijk, Haouat (62. Hak).

