DOVO stuit steeds op ‘geweldig keeperstalent’ en laat winst liggen in Staphorst

Vanachter de afrastering zag de nog geschorste DOVO-trainer Florian Wolf dat zijn elftal met name in de tweede helft nauwelijks problemen kende met de thuisploeg. ,,Ik kom graag in Staphorst en dat was nu niet anders. Maar ik had natuurlijk wel drie punten willen meenemen.’’

Wolf, die kan beschikken over een brede en bijna volledig fitte selectie, had de van een schorsing teruggekeerde Nick de Bondt in het centrum van de defensie geposteerd. De eerste kans was voor Lulinho Martins. Hij stuitte op doelman Maats. En dat gebeurde in de resterende tijd nog frequent.

,,Maats is volgens mij de beste doelman in de derde divisie. Hij is pas 23 jaar en gaat volgend seizoen naar HHC Hardenberg. Een geweldig talent.”

In de tweede helft kreeg DOVO meerdere grote kansen in het vijandelijke strafschopgebied. Maats capituleerde niet. Wolf: ,,Positief is dat we verdedigend niks weggaven en ook kansen creëerden. In de bus hebben we er niet te lang mee gezeten. Volgende week komt Urk bij ons op bezoek en dan moeten we er weer staan.”

Op de ranglijst van de derde divisie staat DOVO op plek zes. ,,We hebben de kans laten liggen om naar SteDoCo te kruipen. Nu blijft het verschil vier punten. Het is overigens wel lekker om te kunnen bouwen met een periodetitel in de achterzak.”

DOVO: Vrolijk; Rebergen, Disveld, De Bondt, Hettinga; Mercan, Wenting, Den Boer; Martins (79. Hak), Visser, Van Dijk.