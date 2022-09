DOVO tankt dankzij late treffers vertrouwen richting derby

In de opstelling van DOVO was weer plaats voor Oktay Öztürk. De middenvelder, met vier doelpunten dit seizoen topschutter, moest de duels tegen FC Rijnvogels (2-1 verlies) en SV Spakenburg (0-1 verlies) missen vanwege een blessure. Centraal in de verdediging koos trainer Florian Wolf voor Ebbe Wenting naast Lars Rebergen. Vleugelverdediger Dennis Hettinga verving Nick de Bondt, die dinsdagavond in de bekerwedstrijd tegen SV Spakenburg met hamstringklachten het veld verliet.

In de eerste helft kwam DOVO slechts mondjesmaat tegen Barendrecht. Tot tweemaal toe werd rechtsbuiten Lulinho Martins in stelling gebracht, maar zijn schoten waren eenvoudig te pareren voor sluitpost Bradly van der Meer. Na 25 minuten spelen was het voor de thuisploeg wel raak: een te korte terugspeelbal van Barendrecht-verdediger Max van Dijk werd onderschept door DOVO-spits Guido van Dijk, die knap afrondde.

Lang genoot de ploeg van Wolf niet van de voorsprong. Barendrecht, dat met name door de lucht sterker was, maakte na 34 minuten de gelijkmaker. Een inzet van Marouane Bakour werd nog gekeerd door DOVO-doelman Jeroen Vrolijk, maar de rebound werd eenvoudig binnengewerkt door vleugelspits Romano van der Stoep.

Voor trainer Wolf was het spel in de eerste helft reden om twee keer te wisselen. Tom van der Neut verving centraal achterin Ebbe Wenting en in de aanval maakte Hicham Haouat plaats voor Shaquille Prijor.

Gemiste strafschoppen

Dat er een kwartier voor rust nog steeds 1-1 op het scorebord stond, mag een klein wonder heten. Kort na elkaar mochten beide ploegen namelijk vanaf de strafschopstip aanleggen. Eerst mikte Olijfveld namens Barendrecht hoog over; vijf minuten later schoot Öztürk namens DOVO tegen de handen van Van der Meer, nadat Martins in het zestienmetergebied was gevloerd.

Naarmate de tweede helft vorderde, kwam DOVO beter in de wedstrijd. Met steun van het thuispubliek zocht de ploeg van Wolf de aanval, maar tot grote kansen leidde dat lange tijd niet. Het was een rake vrije trap van Timo Pluk die in minuut 87 voor een orkaan van vreugde zorgde op Panhuis. De rechtsachter schoot van ruim 25 meter via de binnenkant van de paal raak: 2-1.

Daarmee was het duel echter nog niet beslist. In de resterende minuten opende Barendracht namelijk opnieuw de jacht op de gelijkmaker. Zo ver kwam het echter niet. In de laatste seconden van de blessure schoot invaller Nick Hak op aangeven van Guido van Dijk de 3-1 binnen.

Volgende week wacht voor DOVO de derby bij en tegen GVVV. Aftrap: 14.30 uur.

DOVO: Vrolijk; Pluk, Rebergen, Wenting (46. Van der Neut), Hettinga (80. Hofman); Den Boer, Mercan, Öztürk (83. Hak); Haouat (46. Prijor), Van Dijk, Martins (89. Zeeman).