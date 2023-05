Droom William Krabbenborg gaat met titel Grol in vervulling: ‘Wat was het spannend!’

DZC’68 dinsdag naar Ede, AZSV gastheer Capelle en AVW’66 thuis tegen WAVV

AZSV treft dinsdag in de nacompetitie in Aalten Capelle, DZC'68 uit Doetinchem reist af tegen Ede en AVW'66 speelt thuis in Westervoort tegen het Wageningse WAVV.