DSV profiteert van misstap koploper Heijen, vertrouwen Volharding heeft een kras opgelopen

Jarvi Jansen kroonde zich tot matchwinner in uiterst saaie wedstrijd in Sambeek. Hij benutte vlak na rust een strafschop. Daarvoor was doelman Flynn Hendriks van de thuisploeg ontsnapt aan rood na een harde overtreding op DSV-spits Tim Verstegen.

VV Heijen kreeg een dreun in de titelstrijd. De lijstaanvoerder van de vierde klasse F verspeelde zondag bij VIOS’38 een 2-0 voorsprong in de slotfase: 2-2. ,,Dit is heel zuur, om maar een cliché te gebruiken”, zei Jeen Schiks.

De voetballer van Heijen voelde zich de schlemiel. Hij kopte in de laatste minuut in eigen doel bij een vrije trap waar zelfs VIOS-doelman Dani Centen mee naar voren was. ,,Ik, wij als team, moet deze klap incasseren. We hebben ook niet zo goed gespeeld als we kunnen.”

Schiks’ eigen doelpunt was niet de enige van de wedstrijd. Ook VIOS maakte er een. Heijenaar Guus Hawinkels en Sjors Janssen van de Beugense thuisploeg konden hun goal wel vieren.

1C: Nieuw verlies Volharding

Bij Volharding zit de klad er goed in. De voetbalclub uit Vierlingsbeek verloor zondag op eigen veld ook van degradatiekandidaat Minor: 1-3.

Volharding maakt zo een uiterst vreemd seizoen door. De ploeg was koploper bij de rentree in de eerste klasse C en greep zelfs de tweede periodetitel, maar haalde uit de laatste vijf wedstrijden slechts twee punten. ,,We laten ook niet meer het goede spel zien van de eerste seizoenshelft”, erkende trainer Jan Pruijn. ,,Voor de winterstop zat ook alles mee, nu veel tegen. Het is de realiteit. Hier moeten we gewoon doorheen.”

Pruijn sprak na het duel met Minor van een onnodige maar duidelijke nederlaag. ,,We hebben een hoop energie geleverd maar ook twee doelpunten weggeven door miscommunicatie”, baalde de oud-coach van NEC. ,,De eerste tien minuten kwamen we nog goed weg toen Bono (doelman Bono Barten, red.) bij twee counters goed redde. Toen we overwicht kregen, ging het mis. Jammer, want als we voor komen dan was Minor als een kaartenhuis in elkaar gezakt. Daar staan ze om bekend.”

Nu scoorde Vincent Buijssen de aansluitingstreffer. De clubtopscorer schoot in twee instanties een strafschop raak. Zijn doelpunt was de 1-2 vlak voor rust. ,,Dat we er maar één maken komt bovenal door de uitstekende keeper van Minor”, vond Pruijn. Hij vervolgde: ,,Het vertrouwen heeft ook een kras opgelopen. Dat we al de nacompetitie hebben, geldt als een geruststelling. Dat vertrouwen moeten we tanken in vijf resterende wedstrijden.”

