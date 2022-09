DTS Ede loot een derdeklasser, WAVV en Fortissimo naar Arnhem

programma en topscorers rivierenland Hattrick­held Van Dijken (Tricht) zit Van Essen (TEC) meteen op de hielen

TEC-aanvaller Bo van Essen voert met vier doelpunten het topscorersklassement aan in Rivierenland. De vraag is voor hoe lang, want Tim van Dijken (Tricht) zit hem na één speelronde al op de hielen.

9:10