Dubieuze strafschop doet WNC de das om, zorgen van Vriendenschaar nemen toe, Tricht geeft overwinning uit handen

Er wordt dit weekeinde weer volop gevoetbald in Rivierenland.

De situatie voor TEC wordt met de week penibeler. De Tielse nummer vijftien van de tweede divisie ging in Werkendam tegen Kozakken Boys voor de tweede wedstrijd op rij flink onderuit: 4-1.

WNC heeft in de strijd om lijfsbehoud een minimale nederlaag geleden bij Smitshoek in Barendrecht: 1-0. Met nog vijf wedstrijden te spelen, heeft de Waardenburgse vierdedivisionist nog altijd zes punten voorsprong op een nacompetitieplaats (amateurs van Feyenoord).

,,Voorlopig zijn we weer een weekje dichter bij ons doel: handhaving in ons debuutjaar in de vierde divisie”, zei WNC-trainer Cor Prein. ,,Het was best een goede wedstrijd van onze kant. Zij waren meer aan de bal en hadden een overwicht, maar ook wij kregen kansen.”

Zo miste Gideon Emanuels van dichtbij. Aan de andere kant stond Jamil Kools, na blessureleed terug onder de lat bij WNC, meerdere keren een doelpunt in de weg. Na een uur kwam de thuisclub alsnog op voorsprong uit een dubieuze strafschop. ,,Ex-prof Luigi Bruins viel wel heel makkelijk over het been van Jesse Dibbets, maar het was volgens velen ook buiten het strafschopgebied. Maar de bal ging op de stip. Jamil zat er heel dichtbij, maar helaas.”

Het slotoffensief van WNC leverde geen gelijkmaker op. ,,Al had een klutsbal van Roman Rahmani met iets meer geluk voor een bonuspunt kunnen zorgen.”

Tricht verzuimde in de strijd om een ticket voor de nacompetitie drie punten te pakken bij nummer drie GRC’14. De tweedeklasser gaf in Giessen een 2-0 voorsprong uit handen: 2-2.

Tricht hield gemengde gevoelens over aan het gelijkspel. ,,We hadden gehoopt op drie punten, zeker toen we tegen tien man met 2-0 voor stonden”, zei assistent-trainer Rick van Gameren. ,,In de tweede helft kreeg ook Arjan Hakkert een rode kaart en een kwartier voor tijd viel de 2-2. We wisten dat GRC een taaie ploeg is om tegen te spelen. Op het einde was het nog even flink spannend, maar het bleef bij 2-2.”

Tricht slaagde er daarmee niet in zich te revancheren voor de 0-2 nederlaag tegen GRC eerder dit seizoen. De ploeg van trainer Jacob van Zanten kwam voor rust op voorsprong via Tim van Dijken. Het duel werd na een half uur even stilgelegd vanwege ‘spreekkoren van GRC-supporters richting de scheidsrechter’.Van Dijken maakte na rust ook de 0-2. GRC scoorde na een uur via een lange bal de aansluitingstreffer en een kwartier voor tijd op precies dezelfde manier de gelijkmaker.

Het gaat alsmaar slechter voor Vriendenschaar. Uit tegen DSVV werd met 2-0 verloren terwijl de directe concurrenten wel driepunters pakten. De Culemborgers bevinden zich nu op de voorlaatste plaats van de derde klasse. ,,Een terechte nederlaag”, vond trainer Niek Amelink van het duel tegen DSVV. ,,Op alle fronten waren we ondermaats: aanvallend, verdedigend, in de duel en qua de geleverde energie.” In de eerste helft leek er nog weinig aan de hand, Maurits Nijenhof had de openingstreffer haast gemaakt. In het tweede bedrijf waren het kleine foutjes die de derdeklasser opbrak. Amelink had nog lof voor doelman John Verweij ,,Hij heeft ons nog behoed voor een ergere uitslag.”

Haaften klopte zowaar DESK, de nummer twee in de derde klasse, in het hol van de leeuw werd er met 2-4 gewonnen. ,,Ik herinner me nog hoe goed zij waren in de thuiswedstrijd, dat wij dan vanaf minuut één tot negentig de overhand hadden is echt buitengewoon”, vond trainer Eelke Oomkens. Kevin van de Velde opende voor rust de score middels een kopbal uit een hoekschop. In het tweede bedrijf tekende Thijmen Gerringa voor de 1-2 en 1-3. ,,Zij gingen nog alles-of-niets spelen als slotoffensief.” Jordy Perdon brak die opleving en besliste in de blessuretijd. ,,Allemaal intik-goaltjes waren het. Maar dat is niet erg hoor, voor mij hoeven ze niet strak in de kruising, zolang ze maar zitten.”

Tweemaal werd Focus’07-spits Bram van de Berg Jeths onderuitgehaald in de zestien en tweemaal verzilverde hij de vervolgens toegekende strafschop. Meer was er niet nodig voor de vierdeklasser om thuis met 2-0 te winnen van UVV. ,,Een belangrijke winst”, vond de trefzekere spits. In het laatste half uur liep UVV ook nog tegen een rode kaart (twee keer geel) aan waardoor de Culemborgers het comfortabel met een man meer konden uitspelen. Al moest doelman Timo Derks zich nog tot zijn uiterste strekken om een late 2-1 te voorkomen. ,,Deze winst is lekker hoor, die hebben we ook nodig gezien onze positie op de ranglijst”, meende Van de Berg Jeths. ,,Met een beetje geluk kunnen we misschien de nacompetitie nog ontlopen.”

Arnhemse Boys-Dodewaard 1-3 (0-0). 0-1 Eric Tijssen, 1-2 Jelmer Hendriksen, 1-3 (pen.) Stijn Gijsbers.

De strijd tegen directe degradatie uit de vierde klasse B nadert zijn kookpunt. Dodewaard won in dat gevecht van Arnhemse Boys, maar ook concurrenten SDOO en Zuid Arnhem pakten drie punten.

,,Onze overwinning kreeg in het laatste kwartier vorm”, zei Eric van Elst, assistent-trainer van Dodewaard. ,,Na de gelijkmaker hadden we het even zwaar. En zwaar zal het blijven tot aan de laatste speeldag, zeker met tegenstanders als DFS en De Paasberg. Maar we gaan er alles aan doen.”

Dodewaard heeft met nog drie duels te gaan drie punten achterstand op SDOO, dat op de ‘veilige’ zesde plek staat.

FC Lienden-ASV Zuid Arnhem 0-1 (0-0).

Uchta-De Paasberg 0-3 (0-3).

Kesteren-SDOO 1-2 (0-1). 1-1 Dirk Roelofsen.

SVHA-DFS 0-3 (0-2). 0-1 Sijmen van Dijk, 0-2 Joop Gerritsen, 0-3 Otto van Setten.

Rhelico doet wat het moet doen en wint met met 4-1 van GVV. Bij de rust stond de thuisploeg met 0-1 achter, maar na de rust werd de wedstrijd omgedraaid en met 4-1 gewonnen. De doelpunten kwamen van Niels Lobregt, Ferry van Asch, Niels Lobregt en Sander de Haar.

Beesd-Leerdam Sport’55 3-0 (2-0). 1-0 Nick van der Burg, 2-0 Nick van Gameren, 3-0 Wouter Hendriks

