DUNO pakt punt in slotseconden van spektakelstuk, ESA behoudt maximale score na minimale zege

ACHTERHOEK EN LIEMERS Bekerstunt Viod bij DTS’35, DZC’68 schakelt DVC’26 uit; ook AZSV, Longa’30 en RKZVC gaan door

De Doetinchemse derdeklasser Viod heeft donderdagavond voor een enorme stunt gezorgd door in de bekercompetitie DTS’35 met 1-2 te verslaan. Ook DZC’68 is een ronde verder in de beker, van DVC’26 uit Didam werd met 2-0 gewonnen.

21 oktober