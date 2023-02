DUNO-speler Jochem Jansen (ex-De Graafschap) stopt met voetballen, trainer in de wachtkamer

Voetbalprogramma Betuwe RKHVV en SC Bemmel een week voor de Betuwse kraker tegen laagvlie­gers, Excelsior Zetten in streekder­by tegen Kesteren

HUISSEN - Bij het ingaan van de tweede competitiehelft in het amateurvoetbal komen dit weekeinde weer bijna alle clubs in actie. De Bataven heeft vrijaf in de eerste klasse D en ook de vrouwen van OSC en RKHVV hebben geen competitieverplichtingen.

4 februari