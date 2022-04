DUNO werkt zich met volgende nederlaag verder in de nesten

Door twee doelpunten van Yassin Kaabouni keek DUNO in Alphen aan den Rijn al vlot tegen een 2-0 achterstand aan. Nadat Arjan Ouwendijk vlak na rust tekende voor 3-0 krabbelde DUNO nog wel op met de 3-1 van aanvoerder Jochem Jansen, maar die vreugde was van korte duur. Amper een minuut later was het 4-1 via Matthijs de Oude.