DVC’26 speelde ooit in de eerste klasse en wil dat nu weer: ‘Een tijd om nooit te vergeten’

VOETBAL NIJMEGEN Zaterdag­tak De Treffers kampioen van vierde klasse, Juliana’31 ontloopt directe degradatie

De ontknoping in de vierde klasse A zaterdag bracht de titel bij De Treffers dat Quick 1888 in Nijmegen met 2-0 klopte. Kolping-Dynamo, tot aan de slotdag gedeeld koploper, bleef bij BVC’12 in Beek op 1-1 steken en eindigde zo zelfs nog op twee punten van de kersverse kampioen.