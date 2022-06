DZC'68 kan al na één nacompetitieduel op vakantie

NOOTDORP - Voor zaterdageersteklasser DZC'68 is het einde seizoen. De eerste nacompetitiewedstrijd, in en tegen Nootdorp, was meteen ook de laatste. De Doetinchemmers gingen met 4-1 onderuit.

Vlak voor de pauze kwam DZC'68 op 2-1 door een benutte strafschop van Thomas Kleinlugtebeld. ,,Daarna zijn we gaan voetballen en deden we niets voor hen onder", meende Van der Veen. ,,Na de rust waren we dominant, maar creëerden we geen grote kansen meer. Samengevat vond ik het een terechte, maar iets geflatteerde nederlaag.”