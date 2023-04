DZC'68 krijgt opdoffer na rust en AVW’66 ziet kans op deelname aan nacompetitie in rook opgaan

DOETINCHEM DZC’68 heeft in de eerste klasse D zaterdagmiddag een forse nederlaag geleden. In Leerdam werd met 6-1 verloren van LRC. Twee niveaus lager verloor AVW’66 uit Westervoort het duel tegen concurrent Oene en boekte ZZC'20 uit Zelhem een belangrijke zege in de strijd om lijfsbehoud (2-0).

EERSTE KLASSE D

LRC Leerdam-DZC’68 6-1 (1-1). 1-1 Cas Evers.

De nederlaag van het Doetinchemse kreeg na rust gestalte. ,,We waren twee keer in de aanval, verliezen de bal en in n-time lag die bij ons in het netje", doelde trainer Bas van Londen van DZC'68 op de 2-1 en 3-1. ,,Dat was wel de beslissing, want daarna konden we aanvallend geen vuist meer maken.”

Van Londen begon met vier spelers van Onder 19 op de bank. ,,Gijs Verheul moest al snel het veld in door een blessure van Robin Faber. Gijs speelde een dijk van een wedstrijd. De andere drie zijn in de slotfase ingevallen.”

Omdat concurrent Bennekom in de strijd om de vierde plaats ook verloor, bleef de marge tussen beide ploegen vier punten. Van Londen: ,,Zij zitten dus ook in de hoek waar de klappen vallen. We moeten de komende twee duels winnen, zodat die strijd om plaats vier al beslist is als we hen tegenkomen op de laatste speeldag.”

DERDE KLASSE E

Oene-AVW'66 2-0 (0-0).

Het Westervoortse AVW'66 leed een dure nederlaag, in deelname aan de nacompetitie gelooft trainer Jan Oosterhuis niet meer na de nederlaag in Oene. ,,Nee, daarvoor zijn er nog teveel kandidaten. Qua verliespunten staan we nu zevende op de ranglijst en we spelen nog maar twee duels.”

Voor de wedstrijd was Oosterhuis nog vol goede moed. ,,Ik heb de jongens voorgehouden dat bij een zege we met een been in de nacompetitie zouden staan. Helaas is dat niet het geval, nu zijn we afgehaakt.”

Zoals vaker dit seizoen had AVW'66 moeite met scoren. Zelfs een strafschop was niet aan de ploeg besteed, bij 1-0 miste Mike Teeuw van elf meter. ,,Het is de story van dit seizoen. Als je eerlijk bent, zie je dat we kwaliteiten missen. Je kunt een keer pech hebben, twee keer ook, maar natuurlijk niet dertien keer.”

Oosterhuis wil het seizoen goed afsluiten. ,,Na de wedstrijd zaten de jongens er doorheen. We moeten er nu niet te lang in blijven hangen en de laatste twee wedstrijden van dit seizoen in winst omzetten.”

ZZC'20-Eefde 2-0 (1-0). 1-0 Frank Lubbers, 2-0 Robin Wassink.

,,Het was geen goede wedstrijd", vatte trainer Henry Golstein van ZZC'20 samen. ,,De eerste helft wilde Eefde niet echt en in de tweede helft gingen ze met lange ballen werken.”

De trainer vond dat zijn ploeg daar niet optimaal van had geprofiteerd. ,,We hadden het na de 2-0, toen zij meer risico namen, beter moeten uitspelen. Aan de andere kant winnen we wel, ondanks dat we veel geblesseerden hebben.”

De voorsprong op concurrent Teuge, dat nacompetitie moet spelen, is nu zes punten, Golstein denkt echter dat zijn ploeg wel veilig is. ,,Maar ook de laatste twee wedstrijden willen we winnen.”

VIERDE KLASSE H

Terborg-EGVV 4-1 (3-0). 1-0 Nick Overbeek, 2-0 Siemen Kaak, 3-0 Jurre Eijkelkamp, 4-1 Luuk Geerts.

Er stond voor het al gedegradeerde Terborg niet veel meer op het spel. ,,En als het dan ook al snel 3-0 wordt, is de wedstrijd al gelopen", meldde trainer Vincent Selhorst van Terborg. ,,Na de pauze hebben we verzuimd nog vier keer te scoren. Omdat EGVV geen vuist kon maken, was het niet echt een leuke wedstrijd.”