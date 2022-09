DZC'68 morst kostbare punten door late tegentreffer

DOETINCHEM DZC'68 heeft de eerste competitiewedstrijd in 1D met 1-1 gelijkgespeeld. Teleurstelling overheerste bij de Doetinchemmers, nadat de gasten van Almkerk in de slotminuut langszij waren gekomen.

Na de pauze haalde trainer Jos van der Veen verdediger Robin Faber, die al geel op zak had, naar de zijkant. Nadat hij was gewisseld, schold deze de arbiter uit en kreeg hij direct rood. De 1-1 kwam op een domme manier tot stand. De thuisclub had een vrije bal en verspeelde die, waarna in de daaropvolgende aanval Almkerk een strafschop kreeg. ,,Dit zijn twee dure verliespunten", meende ook Van der Veen. ,,We hadden deze zege over de streep moeten trekken.”