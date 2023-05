DZC'68 scoort voor de pauze al vijf keer en is verzekerd van nacompetitie

EERSTE KLASSE D

DZC'68-SVW 7-1 (5-0). 1-0 Jesper Vonk, 2-0 Rutger Ebbers, 3-0 Cas Evers, 4-0 en 5-0 Jesper Vonk, 6-1 en 7-1 Tolgahan Yayla.

,,We worden vierde en hebben ons door deze zege officieel geplaatst voor de nacompetitie”, zei DZC'68-trainer Bas van Londen na het duel met de hekkensluiter. ,,De tegenstander was niet zo heel goed, maar dan moet je superscherp aan de wedstrijd beginnen. Dat hebben we gedaan.”

De doelstelling van de Doetinchemse club is behaald. Van Londen: ,,Absoluut, nu zou ik nog graag willen dat we het puntenaantal van 41 dat we vorig seizoen behaalden, evenaren. Maar dat is ondergeschikt aan de nacompetitie.”

DERDE KLASSE E

Vios Vaassen-ZZC’20 0-1 (0-0). 0-1 Xavi Schieven.

,,We speelden een moeizame eerste helft waarin Vios Vaassen iets beter was”, merkte trainer Henry Golstein van ZZC'20 uit Zelhem op. ,,De tweede helft waren de rollen omgedraaid. Wij waren beter en kregen heel mooie kansen.”

Golstein was verguld met de prestatie in de tweede helft. ,,De jongens hebben heel goed gespeeld, ik heb aan de zijlijn zitten genieten.”

ZZC’20, dat in de slotminuut scoorde, bezet nu de zesde plaats. Plaats vier behoort nog tot de mogelijkheden. ,,Maar dan moet alles meezitten”, temperde Golstein de verwachtingen.

AVW'66-Oeken 3-0 (1-0). 1-0 Levi Weijman, 2-0 Kevin Kuster, 3-0 Mohammed Ettajiri.

,,We hadden ons vooraf voorgenomen de resterende twee wedstrijden te winnen” stelde trainer Jan Oosterhuis van het Westervoortse AVW'66. ,,We hebben deelname aan de nacompetitie niet meer in eigen hand, maar je zou jezelf voor de kop slaan als je iets laat liggen.”

Tegen Oeken viel zijn ploeg massaal aan. ,,Bij rust stond het echter maar 1-0, dat is wel tekenend. Ik moet echter niet blijven zeuren, in de tweede helft maakte we twee goede treffers, waardoor we de zege veilig stelden.”

AVW'66 staat op de vierde plaats. De ploeg is voor deelname aan de nacompetitie mede afhankelijk van Oene en ZZC'20.

VIERDE KLASSE H

FC RDC-Terborg 5-0 (3-0).

Het al gedegradeerde Terborg had geen geluk in Deventer. De keeper van de ploeg maakte een paar blunders en Nick Tönissen miste een strafschop. ,,Dan wordt het lastig”, concludeerde Terborg-trainer Vincent Selhorst. ,,We hebben best wat kansen gehad. De tweede helft vond ik ons ook beter dan RDC.”

Terborg staat achtste.

Kon. UD-FC Winterswijk 1-3 (0-1). 0-1 Sietze van der Vinne, 0-2 Mart Grevers, 0-3 Quinten Wiggers.

,,We hebben onze beste wedstrijd van het seizoen gespeeld", aldus trainer Dirk Feege van FC Winterswijk. ,,Ik vraag me wel eens af waarom dat niet eerder gebeurde, maar dat heeft geen zin meer. Jammer is alleen dat we niet zeven of acht keer scoorden. De kansen hebben we ervoor gehad.”

Het zaterdagteam van FC Winterswijk, dat er na dit seizoen mee stopt, staat nu op de negende plaats.