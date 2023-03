DZC'68 wint zonder de vertrokken trainer Van der Veen, nederlaag AVW'66

DOETINCHEM DZC’68 uit Doetinchem heeft in de eerste wedstrijd zonder trainer Jos van der Veen (vertrokken naar Excelsior'31) met 1-3 van Nivo Sparta gewonnen. Met Bas van Londen en Ralf Timmer als nieuwe trainers staat de Doetinchemse eersteklasser op een nette vierde plaats in 1D.

EERSTE KLASSE D



Nivo Sparta-DZC'68 1-3 (1-2). 0-1 (pen.) Noë Bokila, 1-2 Rutger Ebbers, 1-3 Jesper Vonk.

,,We hebben een dik verdiende overwinning behaald", begon trainer Bas van Londen van het Doetinchemse DZC’68 zijn analyse. ,,De eerste helft kende voor ons een mooi einde met de 1-2 van Rutger Ebbers, dan ga je toch lekker de kleedkamer in.”

Ging de eerste helft nog gelijkop, na de pauze waren de verhoudingen anders. ,,Die hebben we gedomineerd, Nivo Sparta bracht onze keeper amper nog in moeilijkheden. De 1-3 was de beslissing.”

DZC'68 bezet de vierde plaats, de voorsprong op nummer vijf is zeven punten.

DERDE KLASSE E

Eerbeekse Boys-ZZC'20 0-1 (0-1). 0-1 Frank Lubbers.

Trainer Henry Golstein van ZZC’20 uit Zelhem vond de zege van zijn ploeg verdiend. ,,We hebben achterin maar een halve kans weggegeven en zelf meerdere kansen gehad", stelde de trainer. ,,Er werd geen goed voetbal gespeeld, maar dat was op dat slechte veld ook niet mogelijk. Door een hevige bui stond het veld bijna blank, het was echt vechtvoetbal.”

ZZC'20 blijft ondanks de overwinning negende.

AVW’66-Be Quick Zutphen 1-2 (0-1). 1-1 Jerry van Kerkhof.

,,Zuur", vond trainer Jan Oosterhuis van AVW’66 de nederlaag van zijn ploeg. ,,We hebben legio kansen gehad, zijn ook vijf keer alleen voor de keeper geweest, maar scoren slechts een keer en geven daarnaast twee simpele goals weg.”

De oefenmeester had zijn Westervoortse ploeg voorgehouden dat het aanhaken of afhaken was in de strijd om nacompetitievoetbal. ,,Maar dat is voorlopig afhaken.”

De 1-1 werd gemaakt door verdediger Van Kerkhof. ,,Ik denk dat er dit seizoen meer doelpunten door verdedigers van mij gemaakt zijn dan door aanvallers. Dat geeft te denken, al zal niemand bewust een kans verprutsen.”

AVW'66 zakte een plaats en staat nu vijfde.

VIERDE KLASSE H

Helios Deventer-Terborg 2-1 (1-0). 2-1 Tim Roordink.

Voor Terborg was er bij de koploper weinig eer te behalen. ,,Het was een eenzijdig duel. Wij verdedigden en zij vielen aan", meende trainer Vincent Selhorst van de gasten. ,,Na de 2-1 kregen we nog een kansje op 2-2, maar dat zou niet verdiend geweest zijn. Helios wordt met twee vingers in de neus kampioen, die zijn echt twee maten te groot voor ons.”

Terborg bezet op dit moment de achtste plaats.

FC WInterswijk-Sportclub Deventer 3-2 (0-0) 1-0 Mart Greven, 2-0 Quinten Wiggers, 3-1 Sietze van der Vinne.

,,Een verdiende overwinning die niet zonder slag of stoot tot stand kwam", meende trainer Dirk Feege van FC Winterswijk. .,,In de rust heb ik mijn spelers de huid volgescholden, ik miste beleving. Na de pauze was de instelling een stuk beter. Ik vond het dan ook een verdiende zege.”

Ondanks de drie punten blijft FC Winterswijk hekkensluiter.