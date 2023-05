DZC’68 dinsdag naar Ede, AZSV gastheer Capelle en AVW’66 thuis tegen WAVV

Van Doorn moet afscheid bij Veenendaal nog even uitstellen, feest bij ONA’53: ‘Moeten ons oprichten na deze tik’

ONA’53 uit Wageningen speelde zich zaterdag met de 2-2 bij concurrent Veenendaal veilig in de derde klasse en vierde feest met de meegereisde supporters. De thuisclub bleef achter in mineur en gaat de nacompetitie in.