DZC’68 fors onderuit bij DOS Kampen, AVW’66 niet voorbij hekkensluiter en Terborg verliest topper

DOETINCHEM - zaterdageersteklasser DZC’68 heeft dinsdagavond in het restant van de gestaakte wedstrijd tegen DOS Kampen in 1D geen potten kunnen breken. De Doetinchemmers verloren met 3-0.

EERSTE KLASSE D

DOS Kampen-DZC’68 3-0 (2-0). 3-0 Allan Bakker.

In Kampen werd dinsdagavond alleen de tweede helft gespeeld, die bij een 2-0 stand werd begonnen. Op 26 februari werd de wedstrijd halverwege onderbroken, nadat de scheidsrechter geblesseerd raakte. ,,En het rare was dat de bond nu dezelfde arbiter weer had aangesteld”, zei trainer Jos van der Veen van DZC’68.

Van der Veen vond de nederlaag verdiend. ,,Over negentig minuten hebben we niets te vertellen gehad. Voorafgaand aan deze 45 minuten maak je een plan en stem je de tactiek daarop af. Na ruim drie minuten scoorde DOS Kampen echter uit een vrije trap van veertig meter in de winkelhaak de 3-0. Toen was de wedstrijd voorbij. Wij hebben alleen wat kleine mogelijkheden gehad.”

Max Janssen van DZC’68 kreeg zijn tweede gele kaart en moest vroegtijdig douchen. Van der Veen was in het geheel niet te spreken over arbiter Gidding. ,,Dat is de slechtste scheidsrechter die ik ooit heb gezien. Zo wist hij niet wie er al geel had gekregen, hij wist niet meer welke ploeg welke kant op moest spelen en ook niet wie er moest aftrappen. Hij was heel erg slecht.”

Door de nederlaag zakte de ploeg van Van der Veen naar de derde stek. DZC’68 staat een punt achter DTS’35 Ede dat aan kop gaat en gelijk met CSV Apeldoorn, dat echter een beter doelsaldo heeft.

TWEEDE KLASSE G

Lelystad’67-AVW’66 2-2 (0-0). 0-1 (pen.) Jelmer Goedhart, 2-2 Robin van Otegem.

,,Op dit veld was geen goed voetbal mogelijk, we konden de bal echt geen twee keer overspelen”, mopperde trainer Delano Verwey van het Westervoortse AVW’66 na het gelijkspel tegen de hekkensluiter. ,,Daarom speelden we ook vaak de lange bal. Dat ging best aardig, alleen kwamen we voor rust niet tot scoren.”

Na de openingstreffer kreeg hekkensluiter Lelystad’67 de overhand. Verwey: ,,Ze hebben er twee à drie spelers bij die echt wel kunnen voetballen. Die roerden zich ook in die fase.”

Nadat de thuisclub op voorsprong kwam keerden de kansen opnieuw en had AVW’66 weer het initiatief. ,,We kregen ook kansen, maar het bleef bij 2-2. Het gevoel is dubbel, we wilden graag winnen, maar hebben ook niet verloren.”

Lelystad blijft 14e en laatste met 3 punten. AVW'66 is 13e en heeft 9 punten. Lunteren staat op een veilige elfde plek met 12 punten.

DERDE KLASSE A

ZZC’20-Waalstad 3-0 (1-0). 1-0 en 2-0 Jari Garretsen, 3-0 Niels Wassink.

Het Zelhemse ZZC’20 behaalde de derde zege in acht dagen. Daardoor heeft de ploeg nu aansluiting met de middenmoot gekregen. ,,We hadden de nodige personele problemen, maar hebben als collectief goed gestreden”, aldus ZZC’20-trainer Wilco Geerts. ,,In de eerste helft speelde Waalstad aardig en dacht ik dat ze te laag staan voor wat ze lieten zien. Na de 2-0 gingen bij hen de koppies hangen.”

VIERDE KLASSE E

Blauw Wit’66-Terborg 2-1 (1-0). 1-1 Nick Overbeek.

Het is Terborg in 4E niet gelukt om Blauw Wit’66 pootje te lichten. ,,De eerste periodetitel is hierdoor door Blauw Wit gewonnen”, gaf trainer Vincent Selhorst van Terborg aan. ,,Ik vond de zege van hen ook wel verdiend. Met name voor de pauze wonnen zij 90 procent van de duels. Na de 1-1 waren we een fase de betere ploeg en kon het beide kanten op. Misschien had er voor ons een gelijkspelletje ingezeten, maar dat lukte niet.”